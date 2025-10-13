В Госдуме раскрыли, что играет ключевую роль в продолжении диалога с Киевом Депутат Чепа: переговоры по Украине во многом зависят от позиции США

Ключевую роль в продолжении переговоров по урегулированию украинского кризиса играет позиция Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в Анкоридже на главу Белого дома Дональда Трампа было оказано серьезное давление. По мнению депутата, оно исходило как от внутренних политических сил в Соединенных Штатах, так и извне.

Я думаю, что Россия последовательно выполняет договоренности, которые были достигнуты в ходе встречи лидеров России и США в Анкоридже. Мы заявляли о необходимости выполнения определенных моментов по устранению первопричин украинского конфликта. [Продолжение диалога Москвы и Киева] во многом зависит от позиции США. Мы знаем, что после Анкориджа было оказано давление на Трампа тем же Макроном и прочими политическими деятелями, как внутри Соединенных Штатов, так и извне. Эта позиция стран НАТО приводит к возможности президента Украины Владимира Зеленского лавировать, — пояснил Чепа.

Ранее Макрон пригрозил России последствиями при отказе от переговоров по Украине. Он заявил, что надеется на мирное урегулирование, учитывая недавно заключенное соглашение между Израилем и ХАМАС.