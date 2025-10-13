Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:52

В центре Екатеринбурга вспыхнул пожар

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В центре Екатеринбурга, неподалеку от Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, вспыхнул пожар, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается густой черный дым.

Очевидцы сообщают о сильном запахе гари. Информация о пострадавших на данный момент проверяется.

Ранее в Алчевске Луганской Народной Республики при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже, после чего частично обрушились конструкции выше. Тела погибших обнаружили во время аварийно-спасательных работ.

До этого в итальянском монастыре Бернага, которому около 400 лет, вспыхнул крупный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в одной из келий. 21 монахиню удалось вовремя эвакуировать, однако огонь уничтожил произведения искусства, церковную утварь и антикварную мебель. Глава Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что пожар нанес урон самобытности региона.

Екатеринбург
пожары
огонь
дым
