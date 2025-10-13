Профессор предрек НАТО и Евросоюзу унижение от России Профессор Миршаймер заявил, что победа России над НАТО и Евросоюзом неизбежна

Победа России в рамках СВО обернется поражением для НАТО, такое развитие событий является неизбежным, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, таким образом лидеры Североатлантического альянса и Евросоюза будут унижены.

Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров Альянса или европейских стран, — отметил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.

Также британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает отчаяние из-за невозможности остановить российские авиаудары. По мнению специалиста, слова украинского президента об одностороннем прекращении огня в воздухе можно расценивать как проявление крайней безысходности.