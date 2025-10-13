Маньяк-педофил напал на ребенка в Советске В Советске ищут педофила, который напал на 8-летнюю девочку и надругался над ней

В Советске Калининградской области разыскивают маньяка-педофила, который напал на 8-летнюю девочку, сообщает «Инцидент Советск». После этого неизвестный мужчина изнасиловал ребенка.

По данным сообщества, все произошло в подъезде жилого дома, который находится напротив музыкальной школы и дома пионеров. Отмечается, что на месте происшествия были замечены сотрудники полиции.

Выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, — сообщили в региональном СУ СКР изданию «Каскад.тв».

