Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:23

Маньяк-педофил напал на ребенка в Советске

В Советске ищут педофила, который напал на 8-летнюю девочку и надругался над ней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Советске Калининградской области разыскивают маньяка-педофила, который напал на 8-летнюю девочку, сообщает «Инцидент Советск». После этого неизвестный мужчина изнасиловал ребенка.

По данным сообщества, все произошло в подъезде жилого дома, который находится напротив музыкальной школы и дома пионеров. Отмечается, что на месте происшествия были замечены сотрудники полиции.

Выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, — сообщили в региональном СУ СКР изданию «Каскад.тв».

Ранее в Туле было завершено расследование дела против 48-летнего жителя Алексина. Он обвиняется в создании и распространении порнографии, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мужчина переписывался с девочками младше 12 лет в соцсетях, отправлял им порнографические материалы и требовал прислать интимные фото и видео.

Калининградская область
педофилы
нападения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Стало известно, какие важные для ЕС темы Каллас может поднять в Киеве
Экономист раскрыл новую мошенническую схему с лже-сотрудниками ФНС
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.