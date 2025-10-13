Минфин предложил поддержать черную металлургию переносом налогов

Минфин России подготовил проект постановления о поддержке черной металлургии, предлагая перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба министерства. Решение призвано высвободить оборотные средства предприятий и стабилизировать их финансовое состояние.

Необходимость такой поддержки выявлена при проведении анализа финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики. Реализация решения позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации, сложившейся в их хозяйственной деятельности, и стабилизировать финансовые показатели, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ОАО «РЖД» предлагает значительно увеличить тарифы на перевозку грузов, связанных с металлургической отраслью. В частности, планируется повысить стоимость транспортировки железорудного сырья на 13,5%, кокса — на 14,5%, а коксующегося угля — на 21%.

Отраслевая ассоциация «Русская сталь» направила письмо министру промышленности Антону Алиханову с призывом не допустить повышения сборов для черной металлургии. По их мнению, инициатива ОАО «Российские железные дороги» негативно повлияет на отрасль.