Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:06

Минфин предложил поддержать черную металлургию переносом налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин России подготовил проект постановления о поддержке черной металлургии, предлагая перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба министерства. Решение призвано высвободить оборотные средства предприятий и стабилизировать их финансовое состояние.

Необходимость такой поддержки выявлена при проведении анализа финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики. Реализация решения позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации, сложившейся в их хозяйственной деятельности, и стабилизировать финансовые показатели, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ОАО «РЖД» предлагает значительно увеличить тарифы на перевозку грузов, связанных с металлургической отраслью. В частности, планируется повысить стоимость транспортировки железорудного сырья на 13,5%, кокса — на 14,5%, а коксующегося угля — на 21%.

Отраслевая ассоциация «Русская сталь» направила письмо министру промышленности Антону Алиханову с призывом не допустить повышения сборов для черной металлургии. По их мнению, инициатива ОАО «Российские железные дороги» негативно повлияет на отрасль.

Минфин
металлургия
налоги
металлурги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на возможную депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Стало известно, какие важные для ЕС темы Каллас может поднять в Киеве
Экономист раскрыл новую мошенническую схему с лже-сотрудниками ФНС
В Кремле объяснили слова Медведева о поставках ракет Tomahawk
Лавров объяснил, почему экс-глава Сирии находится в России
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.