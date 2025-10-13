Королевская семья Британии: последние новости, Карл III на грани смерти?

Новые фотографии короля Карла III вызвали волну беспокойства по всей Великобритании и переполох в Букингемском дворце, передает RadarOnline. Правда ли он при смерти, какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 13 октября?

Что со здоровьем Карла III

По данным издания, монарх выглядел заметно ослабленным во время совместного появления с принцем Уильямом на климатическом саммите COP30 в Лондоне. 76-летний король, который с начала этого года проходит курс лечения от рака, выглядел значительно худее и бледнее, чем на предыдущих публичных выступлениях.

«Костюм на нем болтался. Он выглядел так, будто сражается с чем-то более серьезным (имеется в виду болезнь. — NEWS.ru), чем он показывает», — отметили наблюдатели.

Хотя официальные лица дворца утверждают, что Карл III «чувствует себя хорошо» и продолжает выполнять обязанности, высокопоставленные королевские помощники в частном порядке признают, что эти фотографии вызвали тревогу за кулисами.

«Оптика не поддается влиянию», — заявил один из источников.

Диагноз короля, подтвержденный ранее в этом году, уже ограничил его публичные выступления. Инсайдеры предполагают, что проблемы со здоровьем могут дать о себе знать.

«Он тихо готовит Уильяма к быстрому переходу (занятию престола. — NEWS.ru). Иллюзия идеального здоровья рушится», — сообщил один из высокопоставленных придворных.

3 сентября во время визита в университетскую больницу Мидленд Метрополитен король сообщил о состоянии своего здоровья в разговоре с больным раком Мэтью Шиндой.

«У меня не так уж все плохо», — сказал монарх.

Принц Гарри Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Как Гарри опять испортил отношения с Карлом III

По информации RadarOnline, принц Гарри возобновил судебные разбирательства с целью восстановить свою финансируемую налогоплательщиками охрану в Великобритании. Это ставит под угрозу его «хрупкое примирение» с Карлом III.

«Источники, близкие к монарху, сообщили СМИ, что решение Гарри обратиться к министру внутренних дел с просьбой пересмотреть меры по обеспечению его безопасности „усложнило ситуацию для короля“, который, как говорят, опасается дальнейших контактов со своим младшим сыном», — пишет издание.

Гарри получает защиту в тех случаях, когда это необходимо для определенных визитов или мероприятий в Великобритании. Он утратил право на круглосуточную охрану со стороны полиции после того, как в 2020 году сложил с себя королевские обязанности и переехал в США. Его недавнее письмо министру, как сообщается, вновь обострило напряженность в королевской семье.

Герцог Сассекский и монарх в последний раз встречались в сентябре на частном 50-минутном чаепитии в Кларенс-хаусе. Это была их первая встреча за 19 месяцев. Перед этим Гарри публично призвал к примирению после того, как в мае проиграл дело в апелляционном суде против решения правительства снизить уровень его безопасности.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 13 октября: заморозки, снег и гололедица?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 октября: где сбои в РФ

«Коллекционер голых девушек». Новый скандал с пикап-коучем в России, детали