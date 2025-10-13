Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:00

Выяснилось, кто был организатором готовившегося теракта в Москве

ФСБ: организатором готовившегося теракта в Москве был сторонник ИГ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Готовившийся теракт в Москве, направленный против высокопоставленного сотрудника Минобороны, был организован сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Преступник действовал с территории Украины.

По данным ведомства, предполагаемый исполнитель теракта был завербован украинскими спецслужбами через Саидакбара Гуломова 1979 года рождения. Мужчина находится в международном розыске по линии России и Узбекистана.

По заданию украинских кураторов С. Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. По данным ФСБ России, Гуломов причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова, организованному украинской военной разведкой, что еще раз свидетельствует о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями, — прокомментировали в ЦОС.

Ранее сообщалось, что в Москве были задержаны три россиянина и исполнитель теракта из Центральной Азии. Украинские спецслужбы через мессенджеры руководили действиями террориста, который планировал взрыв в густонаселенном районе Москвы.

теракты
Москва
Исламское государство
ФСБ
