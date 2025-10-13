Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:15

Ужин российской семьи обернулся поездкой в больницу

В Петербурге семья отравилась собранными в лесу грибами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семья из Парголово пострадала от отравления грибами, собранными в лесу Приозерского района Ленинградской области, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Ужин, приготовленный из собранных грибов, привел к тяжелому отравлению: все члены семьи оказались в больнице с симптомами рвоты и диареи.

По словам любителей тихой охоты, они собирали только знакомые по шляпкам грибы. Члены семьи рассказали, что не являются профессионалами в этом деле. Возможно, их «улов» был недостаточно приготовлен или среди грибов оказались ядовитые экземпляры.

По информации канала, в больнице семье провели процедуры промывания и внутривенного вливания. На данный момент их самочувствие улучшилось. В палате они познакомились с женщиной, отравившейся сыроежками в Выборгском районе Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что грибы могут представлять опасность даже при их внешней идеальности. Они способны накапливать вредные вещества, такие как радионуклиды и тяжелые металлы. Кроме того, в грибах могут развиваться плесень, вырабатывающая микотоксины, устойчивые к термообработке, а хитин в их составе может затруднить пищеварение.

