Маринованная капуста со свеклой: яркая, хрустящая — и всего 30 ккал!

Такую капусту любят за ее цвет, вкус и легкость. Ярко-рубиновая, хрустящая и ароматная, она украшает стол и подходит и к мясу, и к постным блюдам. Готовится быстро, хранится долго, а на вкус — как будто из бабушкиного погреба.

Возьмите 1 кг белокочанной капусты и нашинкуйте ее крупными полосками. Добавьте 2 средние свеклы, нарезанные тонкими полукружьями, и 1 морковь, натертую на крупной терке. Переложите все слоями в стеклянную или эмалированную емкость, чередуя овощи. Между слоями положите несколько долек чеснока — для пикантности.

Теперь приготовьте маринад. Вскипятите 1 литр воды, добавьте 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахарного песка, 100 мл уксуса 9% и 3 ст. л. подсолнечного масла. Все перемешайте до растворения соли и сахара, затем аккуратно залейте горячим маринадом капусту со свеклой.

Накройте крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре на сутки. Через день капуста окрасится в красивый бордовый оттенок и станет приятно хрустящей. Храните ее в холодильнике.

Совет: попробуйте добавить несколько горошин душистого перца и лавровый лист — они придадут легкий пряный аромат.

Калорийность: около 30 ккал на 100 г; время приготовления: 20 минут + 24 часа на маринование.

Вот полезная информация о блюде: такая капуста богата клетчаткой, витаминами С и К, помогает пищеварению и идеально подходит для разгрузочных дней.