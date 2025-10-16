Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 07:31

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 16 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 12 — над территорией Саратовской области, 11 — над территорией Волгоградской области, восемь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Россия
ВС РФ
ПВО
дроны
ВСУ
