Учеников двух школ в Кургане экстренно эвакуировали Ученики школ № 17 и № 27 в Кургане были эвакуированы из-за угрозы минирования

В Кургане проведена эвакуация учащихся из школ № 17 и № 27 после поступления сообщений о минировании, сообщает URA.RU со ссылкой на источники. По данным издания, к учебным заведениям направлены оперативные службы, включая полицию с кинологическими расчетами и машины скорой медицинской помощи.

Возле школы № 17 приехало много скорых и полицейские машины с собаками, еще приехали пожарные. <…> Я ученик школы № 27 и сейчас нас эвакуировали в школу № 53. Поступило сообщение о минировании, — говорится в сообщении.

Ранее массовая эвакуация была проведена в учебных заведениях Тольятти и Самары после получения анонимных сообщений о минировании. В Тольятти мероприятия затронули школы № 144, 148, 121 и химико-технологический колледж. На месте происшествий работали оперативные службы. Конкретный перечень образовательных учреждений Самары, где проводилась эвакуация, официально не раскрывался.

Кроме того, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил об обнаружении самодельного взрывного устройства на территории школы в Таврийске. Как заявил общественник, инцидент не повлек за собой человеческих жертв.