Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:36

Учеников двух школ в Кургане экстренно эвакуировали

Ученики школ № 17 и № 27 в Кургане были эвакуированы из-за угрозы минирования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кургане проведена эвакуация учащихся из школ № 17 и № 27 после поступления сообщений о минировании, сообщает URA.RU со ссылкой на источники. По данным издания, к учебным заведениям направлены оперативные службы, включая полицию с кинологическими расчетами и машины скорой медицинской помощи.

Возле школы № 17 приехало много скорых и полицейские машины с собаками, еще приехали пожарные. <…> Я ученик школы № 27 и сейчас нас эвакуировали в школу № 53. Поступило сообщение о минировании, — говорится в сообщении.

Ранее массовая эвакуация была проведена в учебных заведениях Тольятти и Самары после получения анонимных сообщений о минировании. В Тольятти мероприятия затронули школы № 144, 148, 121 и химико-технологический колледж. На месте происшествий работали оперативные службы. Конкретный перечень образовательных учреждений Самары, где проводилась эвакуация, официально не раскрывался.

Кроме того, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил об обнаружении самодельного взрывного устройства на территории школы в Таврийске. Как заявил общественник, инцидент не повлек за собой человеческих жертв.

школы
минирования
эвакуации
Курган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.