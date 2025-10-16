Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:38

В Госдуме перечислили программы, куда перераспределят часть госбюджета

Депутат Говырин: больше средств госбюджета пойдет на программы льготной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значительная часть государственных средств будет направлена на программы льготной ипотеки в 2026–2027 годах, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, данная инициатива позволит обеспечить жилищные условия для большего числа семей.

Госдума в первом чтении скорректировала закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. После уточнения прогноза экономики было принято решение перенаправить деньги туда, где они нужнее. Бюджет остался тем же по размеру расходов — 42,3 трлн рублей, но внутри него мы сделали перераспределение: добавили средства на самые востребованные программы. Больше денег пойдет на льготную ипотеку, — подчеркнул Говырин.

Он отметил, что речь идет о программах поддержки, которые предоставляют возможность взять кредит на жилье под 8% и ниже. Среди них, по словам Говырина, выделяются семейная и IT-ипотека, а также дальневосточная и арктическая. Депутат также подчеркнул, что в 2025 году на данные программы дополнительно было выделено 234,9 млрд рублей — это позволило увеличить число семей, способных приобрести жилье.

Дополнительно выделяются средства на поддержку оборонно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Важный момент: экономика растет. В прошлом году ВВП составил 201 трлн рублей, в этом прогноз — 217,3 трлн. Инфляция снижается — ожидаем около 6,8% к концу года, — заключил Говырин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин выступил с предложением законодательно запретить банкам конфисковывать единственное жилье, находящееся в ипотеке, в случае задолженности. Он подчеркнул, что эта мера должна применяться к добросовестным заемщикам.

