Экстремальный холод обрушится на два региона России Вильфанд: на юге Сибири и ДФО прогнозируется экстремально холодная погода

На юге Сибири и Дальнего Востока температура воздуха опустилась до до -16°C, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Для этих регионов в октябре такая погода считается экстремальной.

На 6-8 градусов ниже нормы, вплоть до -12°C, ожидается в Томской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областях. Ниже -10°C опустилась температура в Хакасии и Туве, отметил синоптик.

В Иркутской области до -15-16°C. В Забайкалье, Бурятии в Амурской области до минус -15°C. Здесь температура существенно ниже нормы, необычно холодно, — пояснил Вильфанд.

На севере Сибири, на Таймыре, а также на севере Якутии напротив температура установилась выше нормы на 4-6 градусов. Но температуры все равно отрицательные. Ночью ожидается -10-12°C, днем -1-2°C, резюмировал метеоролог.

ранее сообщалось, что самые темные месяцы в году наступают в середине осени — в октябре и ноябре, когда солнечных дней становится крайне мало. Как заявила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в этот период солнце появляется лишь при установлении определенного погодного режима.