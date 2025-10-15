Синоптик назвала самые пасмурные месяцы в году Синоптик Позднякова: самыми пасмурными месяцами в году являются октябрь и ноябрь

Самые темные месяцы в году наступают в середине осени — в октябре и ноябре, когда солнечных дней становится крайне мало, заявила NEWS.ru главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в этот период солнце появляется лишь при установлении определенного погодного режима.

Октябрь и ноябрь — самые темные месяцы года, когда мало солнечных дней. Солнце выглядывает, только когда погоду определяет антициклон, когда устанавливается холодная, морозная погода. Сейчас идут дожди, и солнечную погоду ждать не стоит, — пояснила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в России переходит в зимний режим. По его словам, больше ни в одном регионе не будет комфортных температур.

До этого Вильфанд сообщил, что морозы от −10 до −20 градусов ожидаются на юге Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни. По его словам, это аномальные для октября показатели. Синоптик уточнил, что на территории европейской части России прогнозируется температура около и на один градус ниже нормы.