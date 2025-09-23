Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:54

Американских «титанов-миллиардеров» обвинили в капитуляции перед Трампом

Харрис: миллиардеры в США оказались бесполезны для защиты демократии от Трампа

Руководитель крупнейших американских корпораций оказались не смогли отстоять демократию после прихода к власти Дональда Трампа, заявила экс-вице-президент США Камала Харрис. Так она прокомментировала содержание собственных мемуаров «107 дней» в ходе беседы с ведущей MSNBC Рэйчел Мэддоу. По словам политика, все «титаны» просто «замолчали один за другим».

Я все это предсказывала. Я предупреждала об этом. Чего я не могла предсказать, так это капитуляции, того, что миллионеры будут выстраиваться в очереди, чтобы пресмыкаться, как и крупные медиакомпании, университеты, множество юридических фирм, — процитировала интервьюер отрывок из книги Харрис.

Она также прокомментировала недавний случай с временным отстранением от эфира комика Джимми Киммела, назвав это примером «откровенного злоупотребления властью». Харрис утверждает, что текущая администрация США атакует критиков и использует страх как инструмент для затыкания ртов. Она добавила, что медиакорпорации, включая телеканалы и газеты, капитулируют перед этими угрозами, что усугубляет ситуацию со свободой слова.

Ранее Трамп выразил радость по поводу снятия с эфира телесети ABC авторского шоу Jimmy Kimmel Live! Причиной такого решения стали комментарии комика Киммела об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Трамп назвал это событие «прекрасными новостями для Америки».

