23 сентября 2025 в 21:02

В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЛНР полицейские задержали двух несовершеннолетних по подозрению в расправе над пожилыми жителями города Стаханова. Тела пенсионеров обнаружили после обращения родственников, которые были обеспокоены длительным отсутствием связи с пожилой парой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Луганской Народной Республике.

Сотрудники республиканского Следкома и МВД по ЛНР обнаружили тела пенсионеров с признаками насильственной смерти. <...> Несовершеннолетние [подозреваемые в убийстве] задержаны, — говорится в сообщении ведомства.

На допросе задержанные признались, что с целью ограбления нанесли пенсионерам смертельные травмы, похитили 70 тысяч рублей и ювелирные изделия. Для сокрытия следов преступления подростки провели уборку в квартире, а орудие убийства и награбленное спрятали в лесополосе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц из корыстных побуждений и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане под следствие пойдет 34-летняя мать, обвиняемая в убийстве семилетней дочери. Перед этим она пыталась убить девочку и бросила ее с пятиметровой высоты в вольер к медведю.

убийства
пенсионеры
ЛНР
происшествия
Россия
подростки
разбои
Следком
СКРФ
