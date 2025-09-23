В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей

В ЛНР полицейские задержали двух несовершеннолетних по подозрению в расправе над пожилыми жителями города Стаханова. Тела пенсионеров обнаружили после обращения родственников, которые были обеспокоены длительным отсутствием связи с пожилой парой, сообщает пресс-служба СУ СК России по Луганской Народной Республике.

Сотрудники республиканского Следкома и МВД по ЛНР обнаружили тела пенсионеров с признаками насильственной смерти. <...> Несовершеннолетние [подозреваемые в убийстве] задержаны, — говорится в сообщении ведомства.

На допросе задержанные признались, что с целью ограбления нанесли пенсионерам смертельные травмы, похитили 70 тысяч рублей и ювелирные изделия. Для сокрытия следов преступления подростки провели уборку в квартире, а орудие убийства и награбленное спрятали в лесополосе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц из корыстных побуждений и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.

