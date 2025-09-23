Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 21:26

Иран ответил на предложение США о переговорах

Верховный лидер Ирана Хаменеи: переговоры республики и США бессмысленны

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проведение переговоров с Соединенными Штатами в текущих условиях является бесполезным для Ирана, заявил верховный лидер республики Али Хаменеи. В своем телеобращению к нации он пояснил, что такой диалог не способен ни принести пользу, ни предотвратить потенциальный ущерб, передает РИА Новости.

В нынешней ситуации переговоры с правительством США, прежде всего, не отвечают нашим национальным интересам, не приносят нам никакой пользы и не предотвратят никакого вреда,сказал Хаменеи.

Иранский лидер охарактеризовал предлагаемые США переговоры не как диалог, а как диктат. По его словам, Вашингтон заранее предопределил их итог, потребовав полной приостановки обогащения урана и всей ядерной деятельности Ирана, что делает сам процесс переговоров бессмысленным.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых.

