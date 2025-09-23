США должны не только придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но и отказаться от угроз санкций и тарифов в отношении РФ, написал в соцсети Х зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в противном случае увеличивается риск прямого столкновения между государствами.

Просто следовать букве договора недостаточно. США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами. В противном случае риск прямого конфликта остается высоким, — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что сроки завершения переговорного процесса по Украине будут определяться исключительно достижением целей российской спецоперации, а не приказами американского лидера. Так он ответил американскому сенатору Линдси Грэму.

До этого стало известно, что Трамп настаивает на том, чтобы все решения по возможным санкциям против России оставались за ним. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что политик с самого начала был глубоко вовлечен в этот конфликт. По этому вопросу он тесно контактирует со своими друзьями в Сенате, в том числе с Грэмом.