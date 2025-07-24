Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 01:52

Трамп захотел оставить за собой решение по санкциям против России

Белый дом: Трамп хочет оставить за собой решение по санкциям против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы все решения по возможным санкциям против России оставались за ним, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она пояснила, что политик с самого начала был глубоко вовлечен в этот конфликт.

Президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт [между Россией и Украиной] с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой, — сказала она.

Ливитт также добавила, что Трамп по этому вопросу тесно контактирует со своими друзьями в Сенате. В том числе с сенатором Линдси Грэмом, республиканцем от штата Южная Каролина.

Ранее сообщалось, что российское руководство продолжает придерживаться своих стратегических целей в специальной военной операции. Его не пугает даже ультиматумы и угрозы новых санкций со стороны президента США.

Также выяснилось, что администрация США не рассматривает сентябрь как жесткий срок для принятия решения о новых санкциях в отношении России в контексте украинского кризиса. Представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что все может быстро измениться.

Дональд Трамп
санкции
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рядовой ВС РФ сбил дрон ВСУ, находясь под артобстрелом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 июля, букет пыльцы
«Встал на защиту Родины»: в зоне СВО погиб мастер спорта из Курска
Системы ПВО сработали в Сириусе
Жительница Сочи погибла при атаке ВСУ
Овечкин стал участником кулинарного рекорда
Мощный пожар из-за взрыва газовых баллонов произошел на севере Москвы
ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае
Литвинова, Галкин, Лазарева: кто из уехавших звезд спивается за рубежом
В Новороссийске вопят сирены из-за опасности атаки БПЛА
Трамп захотел оставить за собой решение по санкциям против России
Стало известно, за что Обаму могут привлечь к статье о госизмене
Мединский рассказал, сколько курян Украина вернула России
SHOT сообщил, что в Сочи прогремели взрывы на фоне работы ПВО
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Россия вернула группу российских военных из украинского плена
ПВО сбила рой украинских дронов над Черным и Азовским морями
Ольга Страдница: погодные приметы и обязательные ритуалы 24 июля
Мединский двумя словами описал идею мэра Львова об останках ветеранов
Рогов раскрыл, куда планирует сбежать Зеленский
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.