Трамп захотел оставить за собой решение по санкциям против России

Трамп захотел оставить за собой решение по санкциям против России Белый дом: Трамп хочет оставить за собой решение по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы все решения по возможным санкциям против России оставались за ним, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она пояснила, что политик с самого начала был глубоко вовлечен в этот конфликт.

Президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт [между Россией и Украиной] с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой, — сказала она.

Ливитт также добавила, что Трамп по этому вопросу тесно контактирует со своими друзьями в Сенате. В том числе с сенатором Линдси Грэмом, республиканцем от штата Южная Каролина.

Ранее сообщалось, что российское руководство продолжает придерживаться своих стратегических целей в специальной военной операции. Его не пугает даже ультиматумы и угрозы новых санкций со стороны президента США.

Также выяснилось, что администрация США не рассматривает сентябрь как жесткий срок для принятия решения о новых санкциях в отношении России в контексте украинского кризиса. Представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что все может быстро измениться.