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23 июля 2025 в 01:14

«Я была бы аккуратнее»: в США оценили слова Трампа по украинскому «сроку»

Госдеп: США нестрого придерживаются срока Трампа для решения украинского вопроса

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация США не рассматривает сентябрь как жесткий срок для принятия решения о новых санкциях в отношении России в контексте украинского кризиса, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге. По ее словам, все может быстро измениться.

Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров, — пояснила Брюс.

На прошлой неделе Трамп заявлял о возможном рассмотрении новых антироссийских санкций в начале сентября, если ситуация вокруг Украины не будет урегулирована. В этот период Конгресс США вернется с каникул и сможет согласовать соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что российское руководство продолжает придерживаться своих стратегических целей в специальной военной операции. Его не пугает даже ультиматумы и угрозы новых санкций со стороны президента США.

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