В США признали непоколебимость России на фоне угроз Трампа Hill: Россия продолжит достигать своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа

Российское руководство продолжает придерживаться своих стратегических целей в специальной военной операции, пишет американское издание The Hill. Его не пугает даже ультиматумы и угрозы новых санкций со стороны президента США Дональда Трампа.

Кремль придерживается своих военных требований, даже когда Трамп угрожает новыми санкциями, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней, — отмечается в публикации.

На прошлой неделе Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения этих условий американский лидер пригрозил ввести 100% тарифы на российские товары, а также дополнительные пошлины для стран, закупающих российские энергоносители.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер раскритиковал план президента США по урегулированию украинского конфликта. По мнению эксперта, Трамп наивно рассчитывает, что его 50-дневный ультиматум России принесет Вашингтону выгоду. Он спрогнозировал продолжение боевых действий с высокой вероятностью победы России.