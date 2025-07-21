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21 июля 2025 в 00:17

В США предположили, что ультиматум Трампа обернется победой России

Профессор Миршаймер: ультиматум Трампа в адрес России опасен для США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер раскритиковал план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. По мнению эксперта, американский лидер наивно рассчитывает, что его 50-дневный ультиматум России принесет Вашингтону выгоду.

В эфире YouTube-канала Deep Dive политолог заявил, что Трамп ошибочно полагает, будто ультиматум заставит Москву капитулировать и подписать выгодное Вашингтону соглашение с Киевом в сжатые сроки. Миршаймер выразил серьезные сомнения в реалистичности такого сценария, подчеркнув, что выбранный республиканцем срок для ультиматума выглядит произвольным и основанным скорее на интуиции. Эксперт прогнозирует продолжение боевых действий с высокой вероятностью победы России.

Ранее бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что угрозы американского президента в адрес российской стороны стали поворотным моментом. Речь идет о требовании хозяина Белого дома прийти к мирному соглашению с Киевом в течение следующих 50 дней.

Дональд Трамп
Владимир Путин
ультиматум
Украина
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