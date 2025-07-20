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20 июля 2025 в 12:55

В США назвали поворотным моментом угрозы Трампа в адрес России

Экс-госсекретарь Райс назвала ультиматум Трампа для России поворотным моментом

Кондолиза Райс Кондолиза Райс Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес российской стороны стали поворотным моментом, передает Hill мнение бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс. Речь идет о требовании хозяина Белого дома прийти к мирному соглашению с Киевом в течение следующих 50 дней.

Прошедшая неделя была поворотным моментом, — отметила она.

Даты нового раунда переговоров между Москвой и Киевом все еще не назначены. Сторонам предстоит их согласовать в ближайшее время. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, распоряжение украинского лидера Владимира Зеленского об активизации диалога с Россией является позитивным сигналом. Москва поддерживает позицию Киева в этом вопросе, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин хочет организовать в КНР трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. Поводом для этого может стать военный парад 3 сентября в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны.

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