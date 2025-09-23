На ЗАЭС раскрыли истинную причину отключения внешнего электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции отключена последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения 750 кВ «Днепровская» из-за огневого воздействия ВСУ, сообщили представители ЗАЭС в своем Telegram-канале. По информации сотрудников станции, работа оборудования контролируется, нарушений безопасности не выявлено, радиационный фон остается в пределах нормы.

В результате огневого воздействия Вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская». <…> Технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования, — говорится в сообщении.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что станция может остаться без энергоснабжения при целенаправленных атаках ВСУ на критически важные объекты. По его словам, персонал готов к любым потенциальным угрозам и контролирует ситуацию на объекте. Черничук добавил, что АЭС имеет запасы дизельного топлива для генераторов, которых хватит на месяц в случае повторной потери внешнего электроснабжения.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко считает, что удар ВСУ по территории Запорожской АЭС связан с провалами украинской армии на фронте. По его мнению, рост числа поражений приводит к увеличению террористических атак.