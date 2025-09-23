В Госдуме раскрыли отличие ракетного комплекса «Осина» от «Орешника»

Ракетный комплекс «Осина», который многие сравнивают с «Орешником», разрабатывается в России с 2018 года, рассказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эти системы различаются дальностью своего действия.

Если «Орешник» — это комплекс средней дальности, и с большей части территории России до США им не достать, то «Осина» все-таки уже не кустарник, а дерево — долетит до другого полушария с любого российского полигона. Это своего рода замена «Ярсу», — пояснил парламентарий.

Журавлев добавил, что России необходимо совершенствовать свои ракетные комплексы, чтобы добиваться превосходства в вооружениях над потенциальными противникам. Он назвал такое превосходство залогом безопасности страны.

Превосходство в оружии — гарантия безопасности страны. Если российские разработки будут на голову выше, чем у всех остальных, то и напасть на нас никто не решится. Логика простая и нерушимая, она работает, как автомат Калашникова, который, между прочим, до сих пор остается лучшим в мире стрелковым оружием, — указал политик.

Ранее военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил, почему на Западе боятся российских ракет «Сармат». По его словам, боеприпасы фактически недосягаемы даже для самых современных систем противоракетной обороны.