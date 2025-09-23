Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 19:46

В Госдуме раскрыли отличие ракетного комплекса «Осина» от «Орешника»

Депутат Журавлев: «Осина» отличается от «Орешника» дальностью действия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ракетный комплекс «Осина», который многие сравнивают с «Орешником», разрабатывается в России с 2018 года, рассказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эти системы различаются дальностью своего действия.

Если «Орешник» — это комплекс средней дальности, и с большей части территории России до США им не достать, то «Осина» все-таки уже не кустарник, а дерево — долетит до другого полушария с любого российского полигона. Это своего рода замена «Ярсу», — пояснил парламентарий.

Журавлев добавил, что России необходимо совершенствовать свои ракетные комплексы, чтобы добиваться превосходства в вооружениях над потенциальными противникам. Он назвал такое превосходство залогом безопасности страны.

Превосходство в оружии — гарантия безопасности страны. Если российские разработки будут на голову выше, чем у всех остальных, то и напасть на нас никто не решится. Логика простая и нерушимая, она работает, как автомат Калашникова, который, между прочим, до сих пор остается лучшим в мире стрелковым оружием, — указал политик.

Ранее военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил, почему на Западе боятся российских ракет «Сармат». По его словам, боеприпасы фактически недосягаемы даже для самых современных систем противоракетной обороны.

оружие
вооружения
ракеты
гиперзвуковое оружие
Ярс
ракета «Орешник»
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию
В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
ВСУ перемалывают в мясорубке: ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября
В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей
Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы
Финансовая подушка безопасности: сколько денег надо накопить и где их взять
В посольстве России ответили на обвинения Норвегии в нарушении границ
«Сердцу не прикажешь»: Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар
«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет
Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке
Военэксперт объяснил, как РФ выследила организаторов атаки на Форос
Делегации Генассамблеи ООН начали покидать зал после выступления Трампа
Чадов заявил о планах обанкротить бывшего друга за неоплаченный сценарий
Путин жестко отомстил за Крым: спецназ Зеленского разметало под Одессой
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС
В Рязанской области педофила лишили российского гражданства
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.