Определена судьба кнопочных Nokia

Nokia и HMD Global договорились продлить лицензионное соглашение еще на несколько лет, пишет GizmoChina со ссылкой на источники. Однако выпуск смартфонов под брендом Nokia прекращается — компании сохранят сотрудничество только в сегменте кнопочных телефонов.

Контракт, срок действия которого истекает в 2026 году, продлен еще на три года. Производство телефонов осуществляется на предприятиях в Индии и Китае, причем индийский рынок остается ключевым для бренда как по продажам, так и по экспорту.

Сотрудничество между Nokia и HMD Global стартовало в 2016 году, когда было подписано соглашение о выпуске смартфонов и телефонов под брендом финской компании.

Ранее сообщалось, что HMD представит до конца этого года последние пять мобильных телефонов под известным брендом Nokia. Источники утверждали, что их выпуск закончится из-за прекращения лицензии на выпуск устройств под этой торговой маркой.

