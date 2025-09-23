Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 19:51

Определена судьба кнопочных Nokia

HMD Global продолжит выпускать кнопочные телефоны Nokia

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Nokia и HMD Global договорились продлить лицензионное соглашение еще на несколько лет, пишет GizmoChina со ссылкой на источники. Однако выпуск смартфонов под брендом Nokia прекращается — компании сохранят сотрудничество только в сегменте кнопочных телефонов.

Контракт, срок действия которого истекает в 2026 году, продлен еще на три года. Производство телефонов осуществляется на предприятиях в Индии и Китае, причем индийский рынок остается ключевым для бренда как по продажам, так и по экспорту.

Сотрудничество между Nokia и HMD Global стартовало в 2016 году, когда было подписано соглашение о выпуске смартфонов и телефонов под брендом финской компании.

Ранее сообщалось, что HMD представит до конца этого года последние пять мобильных телефонов под известным брендом Nokia. Источники утверждали, что их выпуск закончится из-за прекращения лицензии на выпуск устройств под этой торговой маркой.

Ранее стоимость новых iPhone 17 на российских маркетплейсах достигла 516 тысяч рублей за версию Pro Max с 512 Гб памяти. Модель той же серии с объемом 256 Гб предлагалась за 446 тысяч. Базовый iPhone 17 оценивался в 367 тысяч рублей за 512 Гб и в 297 тысяч за 256 Гб.

Nokia
телефоны
производство
технологии
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию
В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
ВСУ перемалывают в мясорубке: ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября
В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей
Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы
Финансовая подушка безопасности: сколько денег надо накопить и где их взять
В посольстве России ответили на обвинения Норвегии в нарушении границ
«Сердцу не прикажешь»: Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар
«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет
Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке
Военэксперт объяснил, как РФ выследила организаторов атаки на Форос
Делегации Генассамблеи ООН начали покидать зал после выступления Трампа
Чадов заявил о планах обанкротить бывшего друга за неоплаченный сценарий
Путин жестко отомстил за Крым: спецназ Зеленского разметало под Одессой
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС
В Рязанской области педофила лишили российского гражданства
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.