Мать снаркоманила сына, муж два часа избивал супругу: главные ЧП дня

Под Пензой отчим избивал пасынка, заливая в него алкоголь, в Энгельсе мать накачивала девятилетнего сына наркотиками, в Калининграде бывший муж избивал девушку два часа — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Отчим поил пасынка алкоголем и бил

В Городищенском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту избиения маленького мальчика. В преступлении обвиняется сожитель матери, передает aif.ru.

Девушка 2003 года рождения летом этого года познакомилась с 24-летним жителем соседнего района и переехала к нему вместе с двухлетним сыном. В один из дней мать малыша ушла к соседке, оставив ребенка на попечение сожителя. Тот, чтобы мальчик не плакал, вливал ему в рот алкоголь, а также бил ремнем.

Следы от ударов родительница обнаружила уже позже. Девушка попыталась разбудить сына, тот не просыпался и тяжело дышал, мать вызвала скорую помощь.

Мать накачивала девятилетнего сына наркотиками

В Энгельсе Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видео, на котором запечатлены мать и ее девятилетний сын в состоянии наркотического опьянения.

«На кадрах отчетливо видно, что ребенок находится в состоянии сильной интоксикации. Женщина, предположительно, также под действием наркотических средств. Видеозапись попала [ко мне] случайным образом. Местом действия указан город Энгельс», — написал мужчина, который передал видео авторам проекта «Выжившие».

К разбирательству подключилось управление Следственного комитета. Там сообщили о возбуждении уголовного дела.

«Следственным отделом по городу Энгельсу регионального следственного управления по результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ). Согласно материалам, опубликованным в социальных медиа, в городе Энгельсе женщина вовлекла несовершеннолетнего в употребление наркотических средств», — сообщили в СКР.

Мужчина едва не убил бывшую супругу

В Калининграде многодетная мать рассказала, что бывший муж едва не убил ее в ночь на 21 сентября.

«В 11 часов вечера я искупала детей, положила спать. Пришла соседка посидеть с детьми. Я пошла в ночной клуб на день рождения. Клуб находится в 500 метрах от дома моего. <...> В три часа ночи я вышла покурить из ночного клуба на улицу. И увидела машину моего бывшего супруга», — рассказала пострадавшая Юлия журналистам.

Мужчина поджидал экс-супругу у клуба и убедил сесть в машину «поговорить». Уже в салоне он схватил ее за волосы и увез на дорогу. Там он избивал ее два часа. Позже девушка успела сбежать от него на заправке.

До этого она дважды писала заявления на экс-супруга, но дела так и не возбуждали.

