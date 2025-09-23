Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 18:53

Присцилла Пресли раскрыла шокирующие детали брака с Элвисом

Присцилла Пресли: Элвис предлагал мне сделать аборт

Элвис и Присцилла Пресли в день свадьбы, 1967 год Элвис и Присцилла Пресли в день свадьбы, 1967 год Фото: IMAGO/Global Look Press

Элвис Пресли убеждал свою возлюбленную Присциллу, что они не готовы к рождению ребенка, а когда он узнал, что девушка беременна, то предложил сделать аборт, пишет Page Six со ссылкой на мемуары Присциллы. Вдова музыканта отмечает, что эти слова стали «тревожным звонком» для нее, хотя до этого она была много лет влюблена в певца и даже была вынуждена скрывать их отношения.

Чудовищность произошедшего поразила меня до глубины души, и я расплакалась. Я сказала ему: «Нет! Мы не можем этого сделать. Это наш ребенок!», — приводит ее слова издание.

Присцилла вспоминает, что с этого момента отношения пары становились все хуже, и хотя они с Элвисом и жили безбедно, она была глубоко несчастна в браке. Присцилла ушла от Элвиса в 1973 году, из-за романа с ее инструктором по карате Майком Стоуном, когда их дочери Лизе Марии было 4 года.

Ранее сообщалось, что Майкл Джексон, состоявший в браке с Лизой-Марией Пресли, пытался зачать с ней ребенка, но безуспешно. Рассказывая об этом, экс-теща короля поп-музыки заявила, что была против союза музыканта с дочерью.

Элвис Пресли
знаменитости
аборты
шоу-бизнес
США
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли отличие ракетного комплекса «Осина» от «Орешника»
В Новосибирске загорелся зоопарк
Суд принял решение в отношении СПбГУП по иску Генпрокуратуры
Уфимский клуб провел обмен с казанским «Ак Барсом»
В России может измениться режим самозанятости
Известный экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда
Стало известно о критической ситуации с надзирателями в колониях и СИЗО
Британец нашел в поле «игрушку», которая оказалась редчайшим артефактом
Самые знаменитые находки дореволюционных кладов в советское время
Скончался исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг
Собянин озвучил сроки начала отопительного сезона в Москве
Президент Турции призвал признать Палестину
Нецензурное послание для ВСУ заметили на российском дроне
Блогера-иноагента попросили арестовать
В России раскрыли истинную цель планов НАТО по отправке войск под Одессу
Детям можно! Маринуем грибы с белым вином и розмарином
Выбираю Россию: почему экс-помощница Байдена получила гражданство РФ
Политолог раскрыл истинную причину американского недовольства ООН
Близкие простились с умершей после первой брачной ночи блогершей
Трамп раскритиковал ООН за бездействие при мировых конфликтах
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.