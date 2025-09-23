Присцилла Пресли раскрыла шокирующие детали брака с Элвисом

Элвис Пресли убеждал свою возлюбленную Присциллу, что они не готовы к рождению ребенка, а когда он узнал, что девушка беременна, то предложил сделать аборт, пишет Page Six со ссылкой на мемуары Присциллы. Вдова музыканта отмечает, что эти слова стали «тревожным звонком» для нее, хотя до этого она была много лет влюблена в певца и даже была вынуждена скрывать их отношения.

Чудовищность произошедшего поразила меня до глубины души, и я расплакалась. Я сказала ему: «Нет! Мы не можем этого сделать. Это наш ребенок!», — приводит ее слова издание.

Присцилла вспоминает, что с этого момента отношения пары становились все хуже, и хотя они с Элвисом и жили безбедно, она была глубоко несчастна в браке. Присцилла ушла от Элвиса в 1973 году, из-за романа с ее инструктором по карате Майком Стоуном, когда их дочери Лизе Марии было 4 года.

Ранее сообщалось, что Майкл Джексон, состоявший в браке с Лизой-Марией Пресли, пытался зачать с ней ребенка, но безуспешно. Рассказывая об этом, экс-теща короля поп-музыки заявила, что была против союза музыканта с дочерью.