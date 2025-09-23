Автоэксперт высказался о самостоятельной подготовке к сдаче на права

Самостоятельное обучение вождению для получения водительских прав может привести к росту аварий, считает автомобильный эксперт Дмитрий Попов. В разговоре с «Москвой 24» он обратил внимание, что подобный опыт с экстернатами привел именно к такой проблеме. По его словам, стоит оставить обязательное обучение в автошколах.

В России была ситуация, когда параллельно с автошколами существовал экстернат. Было доказано, что водители, которые учились сами, чаще нарушают правила и попадают в ДТП. Именно это стало причиной для отказа от экстерната в пользу автошкол, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость начального курса обучения в российских автошколах подскочила на 20,2% по итогам семи месяцев 2025 года. Так, средняя цена в период с января по июль составила 42 879 рублей, притом что в 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была меньше — 35 682 рубля.