Коммерческая недвижимость — 2025: что важно арендаторам и инвесторам

Erid: 2W5zFJSm71S
Рынок меняется местами
Еще несколько лет назад рынок коммерческой недвижимости в России вращался вокруг интересов инвесторов и девелоперов. Основные вопросы звучали так: «Как быстро окупится объект?», «Сколько стоит квадратный метр?», «Какой доход принесет аренда?».
Сегодня картина меняется. В 2025 году на первый план все чаще выходят интересы арендаторов. Компании, которые снимают офисы, склады или торговые площади, стали требовательнее: их интересуют не только цена, но и качество среды, инженерия, энергоэффективность, цифровые технологии, транспортная доступность и даже экологичность.
Именно арендаторы формируют спрос, а значит, диктуют тренды, которые должны учитывать инвесторы и девелоперы. Давайте разберем, какие факторы станут определяющими в ближайшие годы.
Комфорт сотрудников: офис как инструмент HR
Для офисных арендаторов офис перестал быть просто помещением с рабочими местами. Сегодня это инструмент HR-бренда, который помогает привлекать и удерживать сотрудников.
Компании обращают внимание на:
- планировки с гибкими рабочими зонами, коворкингами и lounge-пространствами;
- наличие спортивной инфраструктуры, кафе и сервисов;
- качество внутреннего климата — вентиляцию, акустику, освещенность.
В условиях конкуренции за кадры офис должен быть не просто удобным, а вдохновляющим. Девелоперы, которые игнорируют эту тенденцию, рискуют остаться с пустующими площадями.
Энергоэффективность и расходы на эксплуатацию
Арендаторов все меньше интересует только ставка аренды. Их волнует совокупная стоимость владения — то, сколько реально стоит работа в помещении.
Расходы на отопление, электроэнергию и кондиционирование могут составлять до 40% бюджета компании. Поэтому спрос растет на здания с:
- энергоэффективными фасадами;
- современными системами вентиляции и климат-контроля;
- автоматизированными системами управления энергопотреблением.
Для арендаторов это не просто тренд, а способ экономии. Для девелоперов — важное конкурентное преимущество.
Цифровизация: управление через смартфон
В 2025 году умные здания перестали быть фантастикой. Арендаторы ожидают:
- доступ в офис по мобильному приложению;
- возможность бронировать переговорные онлайн;
- контроль микроклимата через смартфон;
- прозрачные отчеты по коммунальным расходам.
BIM и цифровые двойники позволяют управлять зданием на новом уровне. Но важно не только внедрить технологии, а сделать их удобными для конечного пользователя.
Локация и транспортная доступность
Даже в эпоху гибридной работы остается важным вопрос: как добираться?
Арендаторы все чаще требуют:
- удобный доступ к метро и магистралям;
- парковки для сотрудников и клиентов;
- велоинфраструктуру;
- близость к жилым кварталам и сервисам.
Локация формирует не только привлекательность объекта, но и его экономику: пустые площади в «неудобных» районах уже становятся нормой.
Безопасность и надежность
Арендаторов заботит не только охрана. Под безопасностью они понимают:
- устойчивые инженерные системы;
- пожарную защиту;
- резервное электроснабжение;
- кибербезопасность в умных зданиях.
Для бизнеса простой даже на несколько часов может стоить огромных денег, поэтому надежность стала критерием номер один.
Гибкость аренды и планировок
Ситуация в экономике меняется быстро, компании не хотят «привязываться» на годы к неподходящим площадям. Поэтому в 2025 году растет спрос на:
- гибкие арендные условия (короткие контракты, возможность расширения или сокращения площади);
- трансформируемые планировки (open space, зоны для проектных команд, коворкинг).
Здания, где это невозможно, проигрывают в конкуренции.
Экологичность и ESG
Тема устойчивого развития перестала быть уделом крупных корпораций. Все больше арендаторов обращают внимание на:
- сертификацию зданий (BREEAM, LEED, Green Zoom;
- использование экологичных материалов;
- системы утилизации отходов;
- зеленые зоны для сотрудников.
Это важно не только для имиджа, но и для здоровья людей.
Складская недвижимость: новые требования
Логистика в 2025 году требует совершенно других стандартов:
- высокие потолки (12–15 метров);
- полы повышенной прочности;
- широкие зоны разгрузки;
- автоматизированные стеллажи и роботизированные системы.
Арендаторы — операторы e-commerce и ретейла — не готовы мириться со складами «вчерашнего дня». Им нужны современные комплексы, а значит, инвесторы должны закладывать эти требования еще в проекте.
Торговые площади: от шопинга к опыту
Для арендаторов в ретейле важен не просто метраж. Торговые центры становятся местом опыта и досуга. Арендаторы требуют:
- грамотного зонирования;
- зон отдыха и развлечений;
- технологических решений (цифровая навигация, AR/VR).
Девелопер, который не учитывает эти тенденции, рискует получить пустующие торговые ряды.
Сервис как фактор успеха
Арендаторы ждут не только квадратные метры, но и сервис:
- клининг;
- техподдержка 24/7;
- IT-инфраструктура;
- единая диспетчеризация.
По сути, здание становится не объектом, а платформой для бизнеса арендатора.
Кейсы: когда требования арендаторов меняют рынок
Офис: от open space к гибридной модели
Несколько лет назад крупная IT-компания арендовала в Москве классический open space на 5000 м². Первое время это работало: просторные залы, удобные переговорные. Но с ростом удаленной работы и переходом на гибридную модель сотрудники начали жаловаться на шум и нехватку небольших тихих комнат.
Компания пересмотрела стратегию и выбрала новый офис в бизнес-центре, где планировка позволяла легко делить пространство. Здесь появились коворкинг-зоны, переговорные на 2–4 человека, лаундж-зоны для неформальных встреч.
Вывод: арендаторы хотят гибкости и готовности объекта подстраиваться под меняющиеся форматы работы. Именно такие решения проектирует «Северстрой» — с учетом сценариев будущего использования.
Склад: скорость и высота как ключевые факторы
Оператор e-commerce арендовал в Подмосковье склад, построенный по старым стандартам: потолки — 8 метров, минимальная зона разгрузки. Через год стало ясно, что мощности не хватает. Современные стеллажи и автоматизированные системы просто не помещались.
Компания переехала в новый комплекс — с потолками 14 метров и усиленными полами. Затраты на аренду выросли, но складская логистика стала эффективнее на 25%.
Вывод: арендаторы готовы платить больше, если склад отвечает требованиям роботизации и современной логистики. Это сигнал девелоперам: экономить на параметрах «коробки» — значит терять клиентов.
Торговый центр: ставка на досуг
Один из региональных торговых центров был построен по классической схеме: магазины вдоль длинных коридоров, без развлечений и зон отдыха. В первые годы поток был стабильным, но позже арендаторы начали уходить — люди все чаще выбирали новые ТРЦ с кинотеатрами, детскими центрами и ресторанами.
В результате собственникам пришлось инвестировать в реконструкцию: добавить фуд-корт, кидс-зону и зоны отдыха. Только после этого арендаторы вернулись.
Вывод: для ретейла в 2025 году опыт покупателя важнее метража. Девелопер, который учитывает это заранее, выигрывает.
Общие уроки
- Гибкость — ключ к долгосрочной аренде.
- Технологии и инженерия — решают не только для инвестора, но и для арендатора.
- Комфорт сотрудников и клиентов — фактор, напрямую влияющий на бизнес.
- Экономия на этапе проекта часто оборачивается потерей дохода в будущем.
Роль подрядчика
Истории показывают: арендаторы все чаще диктуют требования, и девелопер должен их учитывать. Но сделать это можно только с помощью подрядчика, который умеет проектировать объекты «под арендатора».
«Северстрой» строит именно так:
- анализирует будущих арендаторов еще на стадии концепции;
- предлагает гибкие планировочные решения;
- внедряет инженерные системы, которые снижают расходы;
- учитывает ESG и цифровизацию как стандарт.
Такой подход снижает риск простоев и делает объект востребованным долгие годы.
Итог: инвестор должен думать как арендатор
Рынок коммерческой недвижимости меняется: арендаторы диктуют правила игры. Успешные проекты 2025 года — это не только выгодные для инвестора объекты, но и удобные для арендатора пространства.
Здесь и появляется роль профессиональных подрядчиков. Например, «Северстрой» помогает девелоперам строить объекты, которые востребованы арендаторами. Компания учитывает современные стандарты — от энергоэффективных инженерных систем до гибких планировок и цифровых технологий. Такой подход позволяет заказчикам не просто вложить деньги, а создать объект, который будет приносить доход долгие годы.
РЕКЛАМА: ООО «СЕВЕРСТРОЙ», 5038144882