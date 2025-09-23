Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:07

Цветы, которые пахнут лучше духов: собираем самый ароматный сад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые растения обладают настолько изысканным и насыщенным ароматом, что могут составить конкуренцию дорогим парфюмерным композициям. Эти природные ароматы отличаются сложностью и глубиной, создавая в саду или доме неповторимую атмосферу уюта и гармонии. Выращивание таких растений позволяет наслаждаться натуральными благоуханиями, которые меняются в течение дня и в разные периоды цветения.

Первое место занимает жасмин многоцветковый, чей интенсивный сладкий аромат особенно ощущается в вечерние часы. Его цветы источают сложный букет с фруктовыми и цветочными нотами. Второе растение — гардения жасминовидная, обладающая кремово-ванильным ароматом с легкими медовыми акцентами. Этот запах считается одним из самых изысканных в парфюмерном мире. Третье место у душистого горошка, который наполняет сад нежным сладковатым ароматом с фруктовыми оттенками. Четвертое растение — мирт обыкновенный, чей свежий смолистый аромат с эвкалиптовыми нотами освежает и очищает воздух. Замыкает пятерку герань душистая, разные сорта которой пахнут розой, лимоном, мятой или даже шоколадом.

Эти растения лучше всего размещать в зонах отдыха, near окнами или вдоль садовых дорожек. Секрет усиления аромата заключается в правильном уходе: достаточное освещение, своевременный полив и регулярная подкормка. Большинство ароматных растений предпочитают солнечные места и хорошо дренированную почву. Их аромат не только создает приятную атмосферу, но и оказывает благотворное влияние на эмоциональное состояние.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

