«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 09:00

Клумба голубых и розовых «корзиночек» из семян: просто бросьте их на грунт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Василек однолетний — идеальный кандидат для подзимнего посева, семена которого проходят естественную стратификацию и дружно всходят весной, создавая к июню яркую клумбу небесно-голубых, розовых и белых «корзиночек». Просто бросьте их на грунт.

Его преимущества: морозостойкость (всходы выдерживают -5 °C), засухоустойчивость, способность цвести на бедных почвах и непрерывное цветение с июня до сентября. Посев в октябре-ноябре прост: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка (0,5 см) и прижмите доской.

Весной васильки взойдут без вашего участия, не требуя полива, подкормок и прополки — их мощная корневая система подавляет сорняки. Они привлекают пчел, не болеют и идеальны для мавританских газонов, деревенских садов и обочин дорог. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет максимум красоты при минимуме усилий.

Ранее был назван многолетник, который роскошно цветет на ветреных участках — не боится даже урагана.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыл, о чем сигнализирует неспособность заплакать
При столкновении фур и «Газели» скончался один человек
Власти Кузбасса назвали сумму, которую недополучит бюджет региона
Токаев назвал способ разрешения украинского кризиса
Найти работу мечты: советы по поиску вакансий для жителей Перми
Налеты на Москву, Крым и Белгород: как ВСУ атакуют Россию 23 сентября
Психолог назвал причину импульсивных покупок
Журналистка раскрыла список звезд, кого не пригласили на вечеринку Собчак
«Тысячи мертвых»: военэксперт о тактике массового «забоя» под Покровском
Юрист раскрыл последствия для Галкина из-за полумиллионного долга
В МИД раскрыли позицию Китая по реализации нового ДСНВ между Россией и США
Создатель «Масяни» стал фигурантом нового уголовного дела
Россиянин зарубил соседку мачете и лишился свободы
В Москве ребенок уже год страдает от подхваченной в бассейне болезни
В России раскрыли истинную цель налета украинских БПЛА на Москву
Российские военные взяли под огневой контроль два крупных хаба ВСУ
В «Аэрофлоте» назвали сроки возвращения к штатному расписанию в Шереметьево
«Всю жизнь работал»: раскрыты планы Газманова на отданные Саркисяну деньги
Звезда стола: почему все в восторге от этого оливье с кабачками
Раскрыто, как лжекурьеры выманивают у россиян деньги
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.