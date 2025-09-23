Клумба голубых и розовых «корзиночек» из семян: просто бросьте их на грунт

Василек однолетний — идеальный кандидат для подзимнего посева, семена которого проходят естественную стратификацию и дружно всходят весной, создавая к июню яркую клумбу небесно-голубых, розовых и белых «корзиночек». Просто бросьте их на грунт.

Его преимущества: морозостойкость (всходы выдерживают -5 °C), засухоустойчивость, способность цвести на бедных почвах и непрерывное цветение с июня до сентября. Посев в октябре-ноябре прост: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка (0,5 см) и прижмите доской.

Весной васильки взойдут без вашего участия, не требуя полива, подкормок и прополки — их мощная корневая система подавляет сорняки. Они привлекают пчел, не болеют и идеальны для мавританских газонов, деревенских садов и обочин дорог. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет максимум красоты при минимуме усилий.

