Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается

Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается Врач Юнусова: витамин D и магний улучшают усвоение кальция

Витамин D и магний улучшают усвоение кальция в организме, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Нилуфар Юнусова. По ее словам, магний обеспечивает правильное распределение микроэлемента между костями и мягкими тканями.

Кальций лучше всего усваивается при достаточном поступлении витамина D и магния. Он обеспечивает правильное распределение кальция между костями и мягкими тканями, предотвращая его избыточное отложение в сосудах, — сказала Юнусова.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева заявила, что селен способен оказать омолаживающее воздействие на организм человека. По ее словам, минерал обеспечивает защитную функцию для клеток, снижая риск воспалительных процессов и замедляя старение.

До этого терапевт Видновской больницы Зарема Тен заявила, что кальций может мешать усваиваться железу, магнию и цинку, так как они имеют похожие механизмы пассивной диффузии или один транспортер. По ее словам, данные микроэлементы следует принимать с разницей не менее четырех часов.