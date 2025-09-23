Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 11:59

Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается

Врач Юнусова: витамин D и магний улучшают усвоение кальция

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Витамин D и магний улучшают усвоение кальция в организме, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Нилуфар Юнусова. По ее словам, магний обеспечивает правильное распределение микроэлемента между костями и мягкими тканями.

Кальций лучше всего усваивается при достаточном поступлении витамина D и магния. Он обеспечивает правильное распределение кальция между костями и мягкими тканями, предотвращая его избыточное отложение в сосудах, — сказала Юнусова.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева заявила, что селен способен оказать омолаживающее воздействие на организм человека. По ее словам, минерал обеспечивает защитную функцию для клеток, снижая риск воспалительных процессов и замедляя старение.

До этого терапевт Видновской больницы Зарема Тен заявила, что кальций может мешать усваиваться железу, магнию и цинку, так как они имеют похожие механизмы пассивной диффузии или один транспортер. По ее словам, данные микроэлементы следует принимать с разницей не менее четырех часов.

