Названы витамины и минералы, которые мешают друг другу усваиваться

Кальций может мешать усваиваться железу, магнию и цинку, так как они имеют похожие механизмы пассивной диффузии или один транспортер, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Зарема Тен. По ее словам, данные микроэлементы следует принимать с разницей не менее четырех часов.

Двухвалентное железо и кальций конкурируют за общий транспортер DMT-1 в двенадцатиперстной кишке. Высокие дозы кальция свыше 300 мг могут снизить усвоение железа на 40–50%. Кальций также может ухудшать всасывание магния, так как оба иона используют схожие механизмы пассивной диффузии. Кальций в высоких дозах может ингибировать абсорбцию цинка. Эти пары следует принимать раздельно, с интервалом не менее 4–6 часов. Идеальный вариант — утром и вечером, — сказала Тен.

Она уточнила, что избыток железа значительно подавляет усвоение цинка, и наоборот, так как конкурируют за абсорбцию по схожим механизмам. Кроме того, по словам врача, не следует принимать совместно железо и марганец.

Цинк и медь являются антагонизм является двусторонним. Высокие дозы цинка индуцируют синтез металлотионеина в кишечнике, который связывает медь и препятствует ее всасыванию, что может привести к дефициту меди и связанным с этим анемиям и неврологическим нарушениям. Медь, молибден и цинк также конкурируют между собой, — добавила Тен.

Она уточнила, что высокие дозы витамина С могут разрушать витамин B12 в пищеварительном тракте, особенно при совместном приеме. По словам врача, интервал должен составлять не менее двух часов. Кроме того, уточнила Тен, не следует принимать вместе жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, и минералы-антагонисты, которые могут образовывать нерастворимые мыла с жирами, необходимыми для усвоения этих микроэлементов.