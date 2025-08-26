Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:38

Названы витамины и минералы, которые мешают друг другу усваиваться

Терапевт Тен: кальций может мешать усваиваться железу, магнию и цинку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кальций может мешать усваиваться железу, магнию и цинку, так как они имеют похожие механизмы пассивной диффузии или один транспортер, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Зарема Тен. По ее словам, данные микроэлементы следует принимать с разницей не менее четырех часов.

Двухвалентное железо и кальций конкурируют за общий транспортер DMT-1 в двенадцатиперстной кишке. Высокие дозы кальция свыше 300 мг могут снизить усвоение железа на 40–50%. Кальций также может ухудшать всасывание магния, так как оба иона используют схожие механизмы пассивной диффузии. Кальций в высоких дозах может ингибировать абсорбцию цинка. Эти пары следует принимать раздельно, с интервалом не менее 4–6 часов. Идеальный вариант — утром и вечером, — сказала Тен.

Она уточнила, что избыток железа значительно подавляет усвоение цинка, и наоборот, так как конкурируют за абсорбцию по схожим механизмам. Кроме того, по словам врача, не следует принимать совместно железо и марганец.

Цинк и медь являются антагонизм является двусторонним. Высокие дозы цинка индуцируют синтез металлотионеина в кишечнике, который связывает медь и препятствует ее всасыванию, что может привести к дефициту меди и связанным с этим анемиям и неврологическим нарушениям. Медь, молибден и цинк также конкурируют между собой, — добавила Тен.

Она уточнила, что высокие дозы витамина С могут разрушать витамин B12 в пищеварительном тракте, особенно при совместном приеме. По словам врача, интервал должен составлять не менее двух часов. Кроме того, уточнила Тен, не следует принимать вместе жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, и минералы-антагонисты, которые могут образовывать нерастворимые мыла с жирами, необходимыми для усвоения этих микроэлементов.

здоровье
советы
врачи
биология
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые впервые пересадили свиные легкие в тело человека
Названо главное преимущество гиперзвуковой ракеты-убийцы «Циркон»
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Съемка чужой драки обернулась избиением сироты
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.