«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской

В России необходимо запретить производство и прокат сериалов, популяризирующих таких людей, как блогер Елена Блиновская, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, подобные проекты не только оправдывают преступную мошенническую деятельность, но и могут стать негативным примером для молодежи.

Я считаю, что фильмы о Блиновской и других инфоцыганах нужно запретить. Зачем нам популяризировать людей, которые совершают преступления, уклоняются от уплаты налогов и обманывают? Мы что, возвращаемся в лихие 1990-е, где мошенники процветали? Нужно перестать про них говорить и писать, мошенников нужно забыть. Что они этими картинами хотят показывать? Как обманывать народ? Чтобы молодое поколение все это брало за основу и продолжало этим заниматься? У нас и так очень много людей, которые хотят заработать легкие деньги, не работая на заводе или предприятии, а промышляя мошенничеством. Я считаю, что снимать фильмы и сериалы о таких персонажах недопустимо, — пояснил Бородин.

Глава ФПБК добавил, что Министерству культуры следует подключиться к решению этого вопроса и не выдавать прокатные удостоверения подобным проектам. По словам Бородина, культурная повестка должна быть сосредоточена на настоящих героях современности. Он уточнил, что необходимо активно снимать фильмы об участниках специальной военной операции, чьи подвиги и самопожертвование заслуживают общественного признания.

Мы сегодня должны делать героев из участников СВО. Нужно снимать много фильмов про тех, кто защищает свою Родину. Они совершают подвиги, рискуют своей жизнью, здоровьем, лезут под пули, минометные и снайперские обстрелы, а также танки. Они — герои нашего времени. Поэтому я считаю, что фильмам про инфоцыган не нужно давать прокатного удостоверения. Министр культуры Ольга Любимова должна подключиться к этому вопросу, потому что если мы сегодня на экранах будем показывать мошенников, то грош цена культуре, — резюмировал Бородин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий аудиовизуальные сервисы и соцсети блокировать фильмы, содержащие дискредитирующие или отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности материалы. Новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года и касаются также отказа или отзыва прокатных удостоверений.