23 сентября 2025 в 13:28

Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного

Российские бойцы использовали тактику захода в населенный пункт малыми группами при освобождении Переездного в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что такая система уже зарекомендовала себя ранее, передает ТАСС.

В ходе ведения наступательных действий использовалась уже неоднократно зарекомендовавшая себя система захода в населенный пункт малыми группами — двойками, — сообщили в ведомстве.

Командир взвода с позывным Лексус пояснил, что данный подход позволил взять населенный пункт с минимальными потерями. По его словам, группы перемещались по заранее спланированному и разведанному с беспилотника маршруту, который корректировался в реальном времени. Операция проводилась ночью, а личный состав имел прямую радиосвязь с командованием. Боец подчеркнул, что именно такое передвижение мелкими группами от укрытия к укрытию с необходимым снаряжением привело к успеху.

Другой штурмовик, с позывным Темный, добавил, что ключевым фактором в операции стала слаженность действий, особенно с командиром, который координировал перемещение с помощью беспилотника и заранее информировал бойцов об обстановке впереди.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВС РФ «берут в огневой мешок» дислоцированные в Северске ДНР подразделения Вооруженных сил Украины. По его словам, военные продвигаются сразу на нескольких участках Северского направления.

СВО
ДНР
ВС РФ
освобождения
