Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 13:33

Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР

Военкор Коц: освобождение Переездного в ДНР приблизило армию России к Северску

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Освобождение населенного пункта Переездное в Донецкой Народной Республике приблизило взятие под полный контроль границы между регионом и Луганской Народной Республикой, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Переездное находится в пяти километрах к югу от Северска, который тоже «необходимо брать».

Переездное <…> расположено на берегу речки Бахмутовки в пяти километрах к югу от Северска. Последний город необходимо брать, чтобы полностью взять под контроль границу между ЛНР и ДНР, — говорится в сообщении.

Военкор добавил, что войска уже наступают на Северск со стороны Верхнекаменского на востоке и со стороны Серебрянки на севере. Коц подчеркнул, что взятие города под контроль позволит армии выйти на Славянск с востока.

Вооруженные силы России освободили Переездное в ДНР в этот вторник, 23 сентября. Как уточнили в Министерстве обороны, участие в операции принимали военнослужащие «Южной» группировки войск.

военкоры
Александр Коц
ДНР
ВС РФ
ЛНР
СВО
