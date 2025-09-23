Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР Военкор Коц: освобождение Переездного в ДНР приблизило армию России к Северску

Освобождение населенного пункта Переездное в Донецкой Народной Республике приблизило взятие под полный контроль границы между регионом и Луганской Народной Республикой, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Переездное находится в пяти километрах к югу от Северска, который тоже «необходимо брать».

Переездное <…> расположено на берегу речки Бахмутовки в пяти километрах к югу от Северска. Последний город необходимо брать, чтобы полностью взять под контроль границу между ЛНР и ДНР, — говорится в сообщении.

Военкор добавил, что войска уже наступают на Северск со стороны Верхнекаменского на востоке и со стороны Серебрянки на севере. Коц подчеркнул, что взятие города под контроль позволит армии выйти на Славянск с востока.

Вооруженные силы России освободили Переездное в ДНР в этот вторник, 23 сентября. Как уточнили в Министерстве обороны, участие в операции принимали военнослужащие «Южной» группировки войск.