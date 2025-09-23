Сати Казанова показала редкие фото дочери

Певица Сати Казанова поделилась с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редкими кадрами с 11-месячной дочерью во время отдыха на море. Экс-солистка группы «Фабрика», ставшая мамой в 42 года, опубликовала фото, на которых позирует с подросшей девочкой на пляже.

Сегодня 11 месяцев или примерно 330 дней, как я стала мамой. Все эти дни я живу словно в раю, — пишет Казанова.

Подписчики звезды пришли в восторг от фотографий и усыпали публикацию восторженными комментариями и пожеланиями.

Сати — счастья вам и вашей прекрасной семье. Вы есть свет и любовь, — пишет elfeya88. Невероятные фото, здоровья малышке, — отмечает paninaekaterina7893.

Певица добавила, что сознательно сосредоточена на своем «маленьком уютном мире», где ей всего достаточно. При этом Казанова, несколько лет живущая в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо, пока не раскрыла поклонникам имя дочери, лишь упомянув, что выбрала для девочки редкое имя на санскрите.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад у певицы случился выкидыш на сроке 9–10 недель. После этого они с мужем неоднократно пытались зачать ребенка.