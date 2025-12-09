Сати Казанова поделилась секретом крепкого брака

Певица Сати Казанова в беседе с «Леди Mail» призналась, что в основе ее крепких отношений с супругом Стефано Тиоццо лежат общие жизненные ценности. Знаменитость состоит в браке с итальянским фотографом уже девять лет.

Секрет счастливого супружества состоит в общих жизненных ценностях. Очень важно для семейного союза, чтобы муж и жена смотрели в одну сторону. У нас со Стефано общий духовный наставник и я уверена, что это тоже одна из основ крепости семьи, — высказалась Казанова.

По словам певицы, в их паре принято не замалчивать проблемы, а открыто решать их. Такой подход очень помогает в конфликтных ситуациях, отметила артистка.

