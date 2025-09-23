Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 23 сентября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как справиться с влиянием бури?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 сентября

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 23 сентября, магнитосфера Земли преимущественно будет в спокойном состоянии. Ожидалось, что между 00:00 и 06:00 мск Кр-индекс пройдет отметку в четыре единицы, а затем пойдет на спад. Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых высоких значений.

«Космическая погода 23 сентября 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная; вспышечная активность — слабо повышенная с умеренными рисками для Земли», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,5.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 44%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 21%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 23 сентября, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В среду, 24 сентября, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 12%. Ожидается, что в течение суток Кр-индекс зафиксируется в районе трех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 28 сентября, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет портал.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как справиться с влиянием бури

Если организм реагирует на магнитные бури, необходимо добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости, отметила невролог Ксения Овсянникова. По ее словам, состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Поэтому в период активности Солнца этого следует избегать.

«Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <...> Но прежде стоит обсудить их прием с врачом», — заявила Овсянникова.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил: чтобы сохранить продуктивность во время магнитных бурь, нужно высыпаться, не перенапрягаться и скорректировать питание.

«При недостатке сна накапливается гормон стресса — это приводит к хронической усталости. Когда еще происходит магнитная буря, человек испытывает определенное напряжение, может еще больше уставать, и работоспособность сильно упадет», — отметил Кондрахин.

В период повышенной геомагнитной активности следует отказаться жирной, копченой и жареной пищи, так как на нее организм тратит много сил и времени. Вместо этого лучше добавить в рацион свежие овощи, фрукты, мясо птицы и кролика.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Также нужно сохранять водный баланс, добавил терапевт. Это будет разжижать кровь, что облегчит возможные изменения в организме. Кроме того, рекомендуется заниматься спортом, однако лучше не переусердствовать.

Читайте также:

Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск

Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?

Ситуация в аэропортах РФ 23 сентября: что в Шереметьево, атака БПЛА