Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:29

Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину

Генерал Попов: ВСУ наносят удары по Белгородчине с территории Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины наносят массированные удары по объектам в Белгородчине с территории Сумской области, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, атаки могут также осуществляться из Харьковской области.

Атаки на Белгородскую область могут наноситься с Сумской и Харьковской областей. Безусловно, ВСУ работают с этих районов и спокойно достают все, что надо. И Шебекино, и другие поселки и деревни постоянно под угрозой, да и сам Белгород. Регулярно эти налеты осуществляются, — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что основной целью этих обстрелов является создание психоэмоционального напряжения среди гражданского населения России. По его мнению, таким способом противник пытается подорвать доверие к действиям федерального и местного руководства.

Массированные удары ВСУ по Белгородской области наносятся для того, чтобы создать психоэмоциональное напряжение у народа РФ и таким образом вызвать недоверие к руководству страны, администрации областей, городов, районов и так далее. Чтобы люди сказали, что нас не могут защитить, беззащитных людей, стариков, детей. А во-вторых, для того, чтобы показать свои зубы, отчитаться перед Западом. Они уже понимают, что загнаны в угол, — резюмировал Попов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семь человек пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, четверо мирных жителей были ранены в Белгороде, трое — в селе Стрелецкое.

ВСУ
Белгородская область
Россия
Сумская область
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.