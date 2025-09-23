Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину

Вооруженные силы Украины наносят массированные удары по объектам в Белгородчине с территории Сумской области, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, атаки могут также осуществляться из Харьковской области.

Атаки на Белгородскую область могут наноситься с Сумской и Харьковской областей. Безусловно, ВСУ работают с этих районов и спокойно достают все, что надо. И Шебекино, и другие поселки и деревни постоянно под угрозой, да и сам Белгород. Регулярно эти налеты осуществляются, — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что основной целью этих обстрелов является создание психоэмоционального напряжения среди гражданского населения России. По его мнению, таким способом противник пытается подорвать доверие к действиям федерального и местного руководства.

Массированные удары ВСУ по Белгородской области наносятся для того, чтобы создать психоэмоциональное напряжение у народа РФ и таким образом вызвать недоверие к руководству страны, администрации областей, городов, районов и так далее. Чтобы люди сказали, что нас не могут защитить, беззащитных людей, стариков, детей. А во-вторых, для того, чтобы показать свои зубы, отчитаться перед Западом. Они уже понимают, что загнаны в угол, — резюмировал Попов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семь человек пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, четверо мирных жителей были ранены в Белгороде, трое — в селе Стрелецкое.