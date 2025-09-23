Белгородских школьников призвали остаться дома из-за самолетной угрозы

Жителям Белгородской области лучше не водить детей в школы из-за угрозы атак со стороны Вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в сторону Белгорода направляются четыре украинских самолета.

Противник уже поднял в воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Дорогие родители, хотел попросить вас принять решение под присмотром взрослых оставить детей дома, — подчеркнул губернатор.

Если такой возможности нет, то детей необходимо привезти в школу с соблюдением всех мер предосторожности. Гладков заверил, что учеников обязательно примут. Глава региона добавил, что 22 сентября удалось немного стабилизировать ситуацию в Краснояружском и Ракитянском районах, однако резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе.

Только за вчерашний день над этими муниципальными образованиями было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов врага. <…> Были ранены 16 мирных жителей, — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 23 сентября уничтожили 69 дронов ВСУ в небе над Россией. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская области, а также Московский регион и Республика Крым.