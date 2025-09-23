Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре

Резкое похолодание в сентябре может вызвать у некоторых людей обострение астмы и бронхита, заявила MIR24.TV врач Джамилат Муртазалиева. По ее словам, в периоды перепадов температур чаще фиксируются простудные заболевания.

Резкое похолодание, как правило, чаще сказывается на пациентах с хроническими заболеваниями — прежде всего, сердечно-сосудистыми, дыхательными и опорно-двигательного аппарата. Мы ожидаем увеличение обращений с обострениями гипертонии, ишемической болезнью сердца, артритами и артрозами, — отметила Муртазалиева.

Для снижения рисков она призвала соблюдать личную гигиену, одеваться по погоде, отслеживать артериальное давление и продолжать прием назначенных препаратов. Важно также избегать переохлаждения и мест с большим скоплением людей.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что многослойность в одежде позволит снизить риск простуды при резкой смене погоды. С наступлением холодов она посоветовала надевать не только теплый свитер, но и легкую майку, рубашку и ветровку.