Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:29

Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре

Врач Муртазалиева: из-за резкого похолодания учащаются случаи обострения астмы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Резкое похолодание в сентябре может вызвать у некоторых людей обострение астмы и бронхита, заявила MIR24.TV врач Джамилат Муртазалиева. По ее словам, в периоды перепадов температур чаще фиксируются простудные заболевания.

Резкое похолодание, как правило, чаще сказывается на пациентах с хроническими заболеваниями — прежде всего, сердечно-сосудистыми, дыхательными и опорно-двигательного аппарата. Мы ожидаем увеличение обращений с обострениями гипертонии, ишемической болезнью сердца, артритами и артрозами, — отметила Муртазалиева.

Для снижения рисков она призвала соблюдать личную гигиену, одеваться по погоде, отслеживать артериальное давление и продолжать прием назначенных препаратов. Важно также избегать переохлаждения и мест с большим скоплением людей.

Ранее терапевт Надежда Чернышова заявила, что многослойность в одежде позволит снизить риск простуды при резкой смене погоды. С наступлением холодов она посоветовала надевать не только теплый свитер, но и легкую майку, рубашку и ветровку.

заболевания
здоровье
врачи
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чуть дальше от медалей»: на Западе раскритиковали выступление Петросян
Пограничный корабль ФСБ зашел в порт Баку
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой б руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.