Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:30

«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США

Депутат Колесник: кортеж Макрона нарочно остановили в Нью-Йорке

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские нарочно остановили автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, руководство Соединенных Штатов таким образом показало свое истинное отношение к Евросоюзу.

На мой взгляд, эта история с Макроном была не случайной. Это руководство Соединенных Штатов показывает свое отношение к Евросоюзу. В Штатах руководствуются двумя принципами: « [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) всегда прав. Если Трамп не прав, смотри пункт первый». И, по их мнению, европейские политики тоже должны об этом помнить и этим руководствоваться. Так что отказ полицейских пропускать Макрона — ярчайшая демонстрация этих двух пунктов, — отметил Колесник.

Ранее стало известно, что Макрон оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дорог для кортежа Трампа. Инцидент произошел после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН, где он объявил о признании Парижем Государства Палестина. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как Макрон общается с сотрудником полиции, после чего звонит Трампу и пешком пытается добраться до посольства.

Эммануэль Макрон
Франция
Дональд Трамп
США
Госдума
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малолетний ребенок утонул в выгребной яме у частного дома под Саратовом
Пашинян усомнился в перспективах вступления Армении в ЕС
«Может потроллить»: депутат ответил Молдавии на запрет комедии Гайдая
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм
Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов
В Госдуме оценили идею запретить высаживать пожилых из автобусов
Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз
Жители Новой Москвы засняли последствия падения обломков БПЛА
Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая
Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе
Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году
Сколько стоит построить склад, офис или ТЦ в разных регионах России
«Угрозы не было»: Рютте высказался о ситуации с российскими истребителями
В НАТО пригрозили решительным ответом на нарушения воздушных границ
Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА
Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня
Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы
Как мариновать опята на зиму: секреты приготовления и полезные советы
«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу
Пожилая американка палкой обезглавила «Трампа» и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.