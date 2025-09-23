«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США

Полицейские нарочно остановили автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, руководство Соединенных Штатов таким образом показало свое истинное отношение к Евросоюзу.

На мой взгляд, эта история с Макроном была не случайной. Это руководство Соединенных Штатов показывает свое отношение к Евросоюзу. В Штатах руководствуются двумя принципами: « [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) всегда прав. Если Трамп не прав, смотри пункт первый». И, по их мнению, европейские политики тоже должны об этом помнить и этим руководствоваться. Так что отказ полицейских пропускать Макрона — ярчайшая демонстрация этих двух пунктов, — отметил Колесник.

Ранее стало известно, что Макрон оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дорог для кортежа Трампа. Инцидент произошел после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН, где он объявил о признании Парижем Государства Палестина. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как Макрон общается с сотрудником полиции, после чего звонит Трампу и пешком пытается добраться до посольства.