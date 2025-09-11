Спорткары, слитки золота, паспорта США: что находили при обысках у блогеров

Дорогомиловский суд Москвы на этой неделе взыскал в доход государства имущество блогера, бывшего следователя Кирилла Качура (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) на 247 млн рублей. Это не первое подобное резонансное дело. Какое имущество изымали у оскандалившихся российских блогеров — в материале NEWS.ru.

Бывший следователь: изъяли участки и здания

В своем иске Генеральная прокуратура просила обратить в доход государства сразу 11 объектов недвижимости блогера, включая земельные участки, здания и помещения. Общая стоимость всех владений составляет 247 млн рублей. В ходе расследования было установлено, что недвижимость была приобретена Качурой на незаконные доходы.

Ранее мужчина был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве и взяточничестве. Фигурантом по громкому делу также проходил его отец Виталий Качур.

В ноябре 2023 года Министерство юстиции России внесло Кирилла Качура в реестр иностранных агентов. В ведомстве указали, что он занимался распространением ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях. Позднее бывший следователь пытался обжаловать это решение, однако Московский городской суд ему отказал.

Публичную деятельность Кирилл Качур начал осенью 2022 года: тогда он завел собственный телеграм-канал и зарегистрировал канал на YouTube, на котором распространил обращение к президенту России со справкой-докладом о необходимости реформы системы госуправления в стране.

Обыски у Лерчек: элитные иномарки, слитки золота

В зоне внимания силовиков и общественности в эти дни оказались блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем Чекалин. Им предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщили в прокуратуре Москвы. Они вывели на счет одной из фирм в ОАЭ 251 млн рублей, полученных от фитнес-марафонов. По версии следствия, незаконные валютные операции обвиняемые Чекалины и их бизнес-партнер Роман Вишняк вместе с сообщниками проводили с сентября 2021-го по февраль 2022 года. Они предоставляли документы с ложными сведениями о целях и основании переводов, уточняется в сообщении.

Громкое «дело Лерчек» началось еще в 2023 году, тогда против нее возбудили уголовное дело, дома у девушки прошли обыски, в ходе которых оперативники нашли золотые слитки общим весом 8 килограммов. Стоимость каждого оценивается в 4 с половиной миллиона рублей.

Тогда же СК России опубликовал видео с визитом правоохранителей в дом блогера — шикарный трехэтажный особняк. В ролике были показаны драгоценности, спорткар Lamborghini и внедорожник Gelandewagen в гараже, валюта, паспорт США и несколько загранпаспортов РФ.

Ноутбук имени Блиновской, сумочки и бриллианты

Еще одна звезда интернета — блогер Елена Блиновская. Ранее она была осуждена на пять лет колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в официальном Telegram-канале МВД России разместили видео, на котором показаны ценные вещи, найденные во время обыска у «королевы марафонов».

На опубликованных кадрах — именной ноутбук и дорогие часы в количестве четырех штук. В гардеробной хранилась одежда и сумки люксовых брендов, а также ювелирные украшения из золота и бриллиантов. Кроме этого, были обнаружены несколько пар женских перчаток и другие предметы гардероба. В автопарке у блогера — автомобили Bentley и Lamborghini, мотоцикл Harley, моторная лодка, снегоболотоход и гидроцикл.

В минувшем марте Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили из-за истечения срока давности преступления.

Бизнес-тренер Шабутдинов: пачки денег в сейфе

Ранее правоохранители пресекли деятельность блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, он был задержан по подозрению в мошенничестве. При обысках у мужчины вскрыли сейф, из которого достали пачки с деньгами.

Таганский суд Москвы наложил арест на автомобиль, имущество и банковские счета Шабутдинова. Его считают причастным к более чем 50 эпизодам совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, горе-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса.

Как пояснил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев, деньги, которые отмывались криминальными и полукриминальными структурами, многие блогеры использовали на «какой-то дурацкий шик».

«Мы же видим демонстрацию красивой жизни, но при этом ничего не сделано для того, чтобы обеспечить свое собственное будущее. Между тем сейчас довольно много возможностей для того, чтобы вложить денежные средства. Существует огромное количество производственных проектов. Но для того, чтобы это понимать, нужно иметь минимальную какую-то финансовую грамотность, а не психологию „схватить и побежать“, — заявил Сарбаев.

По его мнению, «все эти лимузины, огромные квартиры ничего в принципе за собой не несут».

«Если бы этих блогеров не посадили, то рано или поздно они бы все равно оказались за бортом счастливой жизни, которую демонстрируют. Потому что деньги имеют свойство заканчиваться, если их не вкладывать. А они никуда их не вложили», — заключил адвокат.

