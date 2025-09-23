Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:25

Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год

«Солар»: объем утечек данных россиян вырос до 13 млрд строк в 2025 году

Объем персональных данных россиян, оказавшихся в свободном доступе в интернете, достиг 13 млрд строк за первые восемь месяцев 2025 года, сообщил директор по развитию центра мониторинга Solar Aura (ГК «Солар») Александр Вураско. Этот показатель почти в четыре раза превышает общий результат за весь предыдущий год, когда было зафиксировано 3,5 млрд строк, передает РБК.

Эксперт отметил, что, несмотря на снижение количества публичных инцидентов на 16,5%, общий масштаб утечек кратно вырос. Вураско пояснил, что эта статистика наглядно демонстрирует масштаб проблемы, поскольку даже один крупный инцидент способен радикально изменить общую картину.

По данным специалиста, в текущем году лидером по числу утечек стал государственный сектор, сместив традиционных лидеров в лице ретейла, электронной коммерции и финансовой сферы. При этом он уточнил, что часть инцидентов связана с публикацией недостоверных или скомпилированных из различных источников информационных баз.

В настоящее время, по сведениям компании, в российском сегменте интернета ежедневно фиксируется от двух до пяти утечек. Если ранее злоумышленники выбирали цели с легко монетизируемыми данными, то сейчас атакам подвергаются практически любые организации. Вураско также подчеркнул, что киберпреступность становится высокоорганизованной, а фишинговые атаки — технически более изощренными.

Ранее стало известно, что цифровым следом человека в Сети могут воспользоваться мошенники. В МВД России сообщили, что злоумышленники создают так называемого двойника жертвы.

