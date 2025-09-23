Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:37

«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде

Синоптик Леус: метеорологическое лето в Москве станет самым поздним в истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 23 сентября, Москву ожидает окончание метеорологического лета, причем оно станет самым поздним в истории, заявил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. По его словам, опоздание метеорологической осени произошло на 23 дня.

Метеорологическая осень придет в Москву в среду (24 сентября. — NEWS.ru), с опозданием более чем на три недели (на 23 дня) <…> Сегодня (23 сентября. — NEWS.ru) случится самое позднее окончание метеорологического лета во всей истории инструментальных наблюдений за погодой, — указал синоптик.

До этого главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что первый снег в Москве может выпасть уже в конце текущей недели, хотя вероятность этого события оценивается как очень низкая. Погодные условия будут определяться влиянием холодного антициклона, который принесет в столичный регион сухую погоду.

Ранее врач Джамилат Муртазалиева заявила, что резкое похолодание в сентябре способно спровоцировать обострение астмы и бронхита у некоторых людей. В периоды температурных колебаний увеличивается частота простудных заболеваний. Для минимизации рисков врач рекомендовала соблюдать личную гигиену, подбирать одежду по погодным условиям, контролировать артериальное давление и не прерывать прием назначенных лекарств.

