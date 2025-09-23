В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой Песков: ситуация в ЛНР остается непростой

Ситуация в Луганской Народной Республике остается непростой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в контексте планируемой встречи президента России Владимира Путина с главой ЛНР Леонидом Пасечником, направленной на обсуждение развития новых регионов страны, передает РИА Новости.

Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая, — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что атаки беспилотников на Москву и Подмосковье не повлияют на планы по продолжению СВО. Песков подчеркнул, что российские военные принимают эффективные меры для нейтрализации этих угроз.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении подразделений ВС РФ в районе шести населенных пунктов Харьковской области. По его данным, успехи достигнуты под Старицей, Синельниково, Волчанском, Тихим, Хатным и Отрадным, где российские бойцы расширили зону контроля и улучшили тактическое положение.