«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 08:28

Эксперт рассказал о стремительном наступлении России на одном направлении

Марочко: ВС России сумели продвинуться у шести поселений в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил РФ за последние несколько дней осуществили продвижение в районе шести населенных пунктов Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, успешные действия отмечены у Старицы, Синельниково, Волчанска, Тихого, Хатнего и Отрадного. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

В районах Старицы и Синельниково ВС РФ расширили зону контроля в лесном массиве, есть небольшое продвижение в Волчанске и в районе Тихого. Северо-восточнее Хатнего наши бойцы улучшили тактическое положение, а также расширили зону контроля в районе Отрадного, — отметил Марочко.

Ранее солдат ВСУ с позывным Алекс сообщил, что российские военные установили полный контроль в части Харьковской области, используя ударные беспилотники. С помощью дронов Вооруженные силы РФ осуществляют мониторинг территории и наносят удары по целям. Министерство обороны России эти данные не комментировало.

Также Вооруженные силы России заблокировали в лесном массиве у Синельниково в Харьковской области подразделения двух бригад украинской армии. Речь идет о 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригадах. Окруженные подразделения лишены возможности маневра и снабжения.

Андрей Марочко
СВО
Харьковская область
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, чем чревата для Израиля аннексия Западного берега Иордана
Власти одной страны хотят взимать плату «за добросовестность»
Падение дрона ВСУ в Реутове попало на видео
Стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada Aura
Офицерский состав ВСУ попал под удар «Гераней» в Черниговской области
Эксперт рассказал о стремительном наступлении России на одном направлении
Москвичей предупредили о резком похолодании 23 сентября
Помощница учителя совратила школьника во время обеденного перерыва
Эрдоган указал НАТО, как надо общаться с Россией и Украиной
Актер Смольянинов погасил долг в 155 тыс. рублей
Крымский мост на время закрывали для автомобилистов
Онколог назвал продукты, провоцирующие развитие рака желудка
Еще один аэропорт прекратил работу из-за БПЛА вслед за гаванью Копенгагена
Генетики озвучили, в какие два этапа жизни происходит резкое старение
Россияне стали жертвой скрытой инфляции: как теперь обманывают в магазинах
Заминированные игрушки, охота на дрон ВСУ: новости СВО к утру 23 сентября
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали новое ходатайство
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 сентября: инфографика
ПВО сбила свыше полусотни украинских дронов над Россией
Лжесвященник хотел прорваться к президенту Польши в американском храме
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.