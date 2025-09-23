Эксперт рассказал о стремительном наступлении России на одном направлении Марочко: ВС России сумели продвинуться у шести поселений в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил РФ за последние несколько дней осуществили продвижение в районе шести населенных пунктов Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, успешные действия отмечены у Старицы, Синельниково, Волчанска, Тихого, Хатнего и Отрадного. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

В районах Старицы и Синельниково ВС РФ расширили зону контроля в лесном массиве, есть небольшое продвижение в Волчанске и в районе Тихого. Северо-восточнее Хатнего наши бойцы улучшили тактическое положение, а также расширили зону контроля в районе Отрадного, — отметил Марочко.

Ранее солдат ВСУ с позывным Алекс сообщил, что российские военные установили полный контроль в части Харьковской области, используя ударные беспилотники. С помощью дронов Вооруженные силы РФ осуществляют мониторинг территории и наносят удары по целям. Министерство обороны России эти данные не комментировало.

Также Вооруженные силы России заблокировали в лесном массиве у Синельниково в Харьковской области подразделения двух бригад украинской армии. Речь идет о 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригадах. Окруженные подразделения лишены возможности маневра и снабжения.