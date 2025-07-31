Путин подписал закон о дискредитирующих традиционные ценности фильмах

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий аудиовизуальные сервисы и соцсети блокировать фильмы, содержащие дискредитирующие или отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности материалы, — документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года и касаются также отказа или отзыва прокатных удостоверений.

Согласно тексту закона, владельцы платформ должны удалять такие фильмы в течение суток по требованию Роскомнадзора, если Минкультуры признало содержание неприемлемым. Аналогичное требование распространяется и на владельцев популярных страниц в социальных сетях — если аудитория превышает 500 тысяч пользователей в сутки.

Кроме того, наличие подобных материалов станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Минкультуры также получит полномочия по изменению ранее выданных удостоверений — в частности, с целью введения возрастных ограничений или запрета на распространение среди детей.

Ранее Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за работу с экстремистскими материалами и рекламу VPN-сервисов. Согласно документу, умышленный поиск запрещенного контента теперь будет наказываться штрафами от трех до пяти тысяч рублей, а реклама сервисов VPN — штрафами до 80 тысяч рублей для физлиц.